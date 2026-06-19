Manzambi incanta al Mondiale: il Napoli tra i primi club a mostrare interesse

Manzambi incanta al Mondiale: il Napoli tra i primi club a mostrare interesse
Oggi alle 11:10Calciomercato Napoli
di Arturo Minervini
Il centrocampista Manzambi, classe 2005, starebbe attirando l'attenzione di diversi club della Premier League

Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, ha fatto il punto sul futuro di Johan Manzambi attraverso un post pubblicato su X. Il centrocampista svizzero del Friburgo, classe 2005, starebbe attirando l'attenzione di diversi club della Premier League grazie alle sue qualità e al suo potenziale di crescita.

Calciomercato Napoli: piace Johan Manzambi 

Secondo Schira, tra le prime società a muoversi concretamente per il giovane talento c'è stato il Napoli, che aveva manifestato interesse già durante la finestra invernale di mercato. In particolare, il direttore sportivo azzurro Giovanni Manna seguirebbe con grande attenzione l'evoluzione del giocatore, considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama europeo.