Rinnovo McTominay, discorso rimandato: la strategia di ADL
Il rinnovo di Scott McTominay con il Napoli resta un tema aperto, ma ogni discussione è stata momentaneamente accantonata. A fare il punto sulla situazione è La Repubblica, che evidenzia come il centrocampista scozzese sia attualmente concentrato sul Mondiale con la propria Nazionale.
McTominay è stato l'unico calciatore del Napoli impegnato nella competizione iridata a conquistare i tre punti all'esordio. Una prestazione positiva, impreziosita anche da un palo colpito nella sfida contro Haiti. Adesso lo attendono impegni ben più prestigiosi contro Marocco e Brasile, gare che potrebbero risultare decisive per il passaggio del turno.
Rinnovo McTominay: nuovo confronto col Napoli dopo il Mondiale
Sul fronte contrattuale, invece, sarà necessario attendere il termine del torneo. Secondo il quotidiano, il Napoli e il giocatore torneranno a confrontarsi una volta concluso l'impegno mondiale. Alla base del rallentamento ci sarebbe anche la strategia societaria legata al contenimento dei costi.
"Non è un mistero che De Laurentiis voglia tagliare il monte ingaggi. Anche per questo motivo non si è ancora chiusa la trattativa per il rinnovo con McTominay, di cui si riparlerà al termine del Mondiale", si legge nell'articolo.
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