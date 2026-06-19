Rinnovo McTominay, discorso rimandato: la strategia di ADL

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Il rinnovo di Scott McTominay con il Napoli resta un tema aperto, ma ogni discussione è stata momentaneamente accantonata

Il rinnovo di Scott McTominay con il Napoli resta un tema aperto, ma ogni discussione è stata momentaneamente accantonata. A fare il punto sulla situazione è La Repubblica, che evidenzia come il centrocampista scozzese sia attualmente concentrato sul Mondiale con la propria Nazionale.

McTominay è stato l'unico calciatore del Napoli impegnato nella competizione iridata a conquistare i tre punti all'esordio. Una prestazione positiva, impreziosita anche da un palo colpito nella sfida contro Haiti. Adesso lo attendono impegni ben più prestigiosi contro Marocco e Brasile, gare che potrebbero risultare decisive per il passaggio del turno.

Rinnovo McTominay: nuovo confronto col Napoli dopo il Mondiale

Sul fronte contrattuale, invece, sarà necessario attendere il termine del torneo. Secondo il quotidiano, il Napoli e il giocatore torneranno a confrontarsi una volta concluso l'impegno mondiale. Alla base del rallentamento ci sarebbe anche la strategia societaria legata al contenimento dei costi.

"Non è un mistero che De Laurentiis voglia tagliare il monte ingaggi. Anche per questo motivo non si è ancora chiusa la trattativa per il rinnovo con McTominay, di cui si riparlerà al termine del Mondiale", si legge nell'articolo.