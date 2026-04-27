Retroscena ds Napoli: il club aveva pensato a un altro nome prima di Manna

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Nei prossimi giorni è attesa la risposta del direttore sportivo Sean Sogliano alla proposta di rinnovo dell'Hellas Verona. La società scaligera, al netto di una retrocessione che sembra solo in attesa della certezza matematica, ha intenzione di portare avanti il progetto sportivo con l'uomo mercato che tante soddisfazioni ha regalato alla piazza negli ultimi anni. Sogliano in questo senso, come vi abbiamo raccontato nelle scorse settimane, ha chiesto ampio margine di manovra e libertà di movimento, prima di prendere una decisione. Anche perché sul tavolo ci sono interessamenti di diverse altre società.

Retroscena Sogliano-Napoli

In passato era stato seguito da Napoli e Torino, così come dall'Atalanta. E nei giorni scorsi anche la Roma sembrava potesse diventare una possibilità dopo la rivoluzione societaria di queste ore. L'ultimo club che ha sondato la sua disponibilità è stata però la Lazio: la società biancoceleste non ha ancora deciso se cambiare rotta o meno al termine della stagione, col presidente Lotito che presto deciderà se proseguire col ds Angelo Fabiani oppure no. E in caso di addio con l'attuale uomo mercato, ecco che Sogliano potrebbe diventare un'idea forte per la Lazio del prossimo anno. Il tutto a prescindere da come finirà la stagione e da quale sarà il futuro di Maurizio Sarri.