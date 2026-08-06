Altro che Arabia o America, Lukaku si sente ancora un top e vuole restare in Europa

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Lukaku, futuro lontano da Napoli: il belga vuole restare in Europa

Il futuro di Romelu Lukaku sembra sempre più distante dal Napoli. Secondo quanto riferito da Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, l’attaccante belga avrebbe già respinto alcune offerte arrivate dalla MLS e dall’Arabia Saudita. “Big Rom” è destinato a lasciare il club azzurro durante questa sessione estiva di calciomercato, ma la sua priorità resta quella di proseguire la carriera in Europa.

L’attaccante valuta nuove opportunità per il prosieguo della carriera

Lukaku, dunque, non sembra interessato alle proposte provenienti da campionati extraeuropei e attende una soluzione che possa garantirgli un ruolo da protagonista. Dopo l’esperienza al Napoli, il centravanti belga è alla ricerca di una nuova sfida e nelle prossime settimane potrebbero emergere ulteriori sviluppi sul suo futuro. La volontà del giocatore resta chiara: continuare a competere ai massimi livelli nel calcio europeo.