Da Cheddira a Folorunsho, quanti in lista di sbarco: offerte dalla Serie A

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Napoli, si muove il mercato in uscita: attenzione su Folorunsho

Il mercato in uscita del Napoli registra nuovi movimenti. Secondo quanto riportato da Il Mattino, diversi giocatori azzurri sono alla ricerca di una sistemazione in vista della prossima stagione. Walid Cheddira punta a rimanere in Serie A, anche se il Cagliari al momento non sembra aver accelerato nella trattativa. Per l’attaccante, però, non mancano le richieste provenienti dalla Serie B.

Folorunsho e gli altri esuberi cercano una nuova destinazione

Tra i nomi più attenzionati c’è quello di Michael Folorunsho, centrocampista seguito da diversi club di Serie A, tra cui il Torino. Intanto, a Castel di Sangro è rientrato anche Cyril Ngonge, che insieme a Jens Cajuste e Jesper Lindstrom è alla ricerca di una soluzione definitiva. Per Lindstrom resta possibile anche l’ipotesi di un ritorno in patria. L’obiettivo del club e dei giocatori coinvolti è trovare una nuova sistemazione prima di Ferragosto, così da definire il quadro della rosa in vista dell’inizio della stagione.