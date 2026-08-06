Badiashile vuole solo Napoli: per lui l'alternativa è restare in Premier
Il Napoli continua a lavorare sul mercato per rinforzare il reparto arretrato. Secondo quanto riportato da Il Mattino, gli azzurri sono pronti a reinvestire i 30 milioni ricavati dalla cessione di Miguel Gutierrez al Bayer Leverkusen per puntare su Benoit Badiashile, individuato come il primo obiettivo per la difesa. La trattativa con il Chelsea prosegue e il club partenopeo si aspetta possibili novità già entro il prossimo fine settimana.
Il Chelsea apre alla cessione, ma serve l’intesa economica
Il Napoli vuole accelerare anche su richiesta di Massimiliano Allegri, che considera prioritario sistemare un reparto fondamentale in vista della prossima stagione. Dopo l’addio di Chalobah, destinato al Como, il Chelsea è disposto a valutare anche la partenza del centrale francese verso Napoli. Resta però da trovare un accordo economico che soddisfi entrambe le società. Badiashile, attraverso il proprio agente, avrebbe inoltre comunicato al club inglese la volontà di rimanere in Premier League qualora non dovesse concretizzarsi il trasferimento in azzurro.
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