Aston Villa-Nicolas Jackson, ci siamo: l'affare è ormai in dirittura d'arrivo

vedi letture

L'Aston Villa fa sul serio per Nicolas Jackson, finito anche nel mirino del Napoli senza grossi risultati. Il club di Birmingham ha depositato un'offerta ufficiale al Chelsea per l'attaccante centrale senegalese e - riferisce l'esperto di calciomercato Matteo Le due società avrebbero ormai trovato l'intesa sulla base economica dell'operazione ed anche col giocatore le parti sono in chiusura.

Jackson, che era passato al Chelsea dal Villarreal tre anni fa, nell'ultima stagione era stato in prestito al Bayern Monaco, dove ha realizzato 11 gol e 4 assist in 34 presenze. Il centravanti, tornato a Londra, non rientra però nei piani tecnici di Xabi Alonso per questa stagione. Determinante il fattore Unai Emery: l'allenatore spagnolo conosce bene il giocatore, avendolo allenato proprio al Villarreal, e Jackson stesso sarebbe desideroso di ritrovarlo in panchina. A spingere i Villans verso l'assalto anche l'emergenza attacco, con Ollie Watkins vicino alla cessione all'Al-Hilal e la squadra rimasta priva di un centravanti di ruolo per la trasferta di Brighton.