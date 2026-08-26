Napoli-Guiu, svelata la richiesta del Chelsea: Manna parte da basi più basse

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Prosegue il pressing del Napoli su Marc Guiu, ma resta forte la distanza con il Chelsea sulla valutazione del cartellino. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano sui suoi canali, i Blues chiedono 25 milioni di euro più una percentuale importante sulla futura rivendita, intorno al 20%, condizioni che al momento non collimano con l'idea del club azzurro.

Il Napoli valuta cifre più basse e allarga il ventaglio di opzioni

La dirigenza partenopea, infatti, si muove su valutazioni più contenute rispetto alle richieste londinesi e per ora mantiene vivi i contatti con l'agente del giocatore, seppur però senza chiudersi ad un solo obiettivo: parallelamente a Guiu, il Napoli starebbe valutando anche altri profili per completare il reparto offensivo, in attesa di capire se e come si potrà sbloccare la trattativa con il Chelsea. Le prossime ore, con la chiusura del mercato sempre più vicina, inevitabilmente si riveleranno decisive per definire i contorni dell'operazione.