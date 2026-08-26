Zeballos, oggi l'agente sarà a Parma! Tentativo per convincerlo e superare il Napoli

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Il Napoli ha incontrato ieri gli agenti di Exequiel Zeballos, esterno offensivo del Boca Juniors in scadenza di contratto il prossimo 31 dicembre. Il giocatore ha sempre indicato gli azzurri come priorità assoluta, ma a ridosso della chiusura del mercato la linea del club e di Giovanni Manna è chiara: bloccarlo per gennaio, a patto di riuscire prima a liberare spazio in rosa con qualche cessione.

Concorrenza in Italia: il Parma prova l'inserimento

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport tra le varie squadre c'è soprattutto il Parma che si sta muovendo per inserirsi nella trattativa: oggi è previsto un incontro con i suoi agenti. L'obiettivo dei ducali è provare a forzare la mano al giocatore, offrendogli maggiori garanzie di spazio rispetto a quelle che troverebbe sotto la guida di Massimiliano Allegri. Un contesto che permetterebbe al classe 2002 di ambientarsi con più gradualità nel calcio italiano.