Retroscena Lang, contatto di persona col Galatasaray: è pronto a ridursi l'ingaggio

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Il mercato non si sblocca ed allora Noa Lang si muove in prima persona per aprire le porte al Galatasaray, scrive quest'oggi il quotidiano Il Mattino raccontando che nelle scorse ore il calciatore olandese ha contattato (insieme con il suo agente) gli emissari del Galatasaray che lo avevano informato della volontà del club giallorosso di riportarlo in Turchia non più tardi di un mese fa.

Lang si riduce l'ingaggio per andare al Galatasaray

Noa Lang è disposto ad accettare il nuovo trasferimento al Gala e sarebbe anche aperto ad un taglio dell’ingaggio per consentire la buona riuscita dell’affare. L'esterno olandese è entrato nella ripresa contro il Genoa a Marassi sabato e la sua prestazione è stata anche convincente, ma - riferisce il quotidiano partenopeo - l’aria di sfiducia intorno avvertita in questi ultimi giorni ha portato l’olandese a muoversi in prima persona. Ad Istanbul, inoltre, il giocatore ha lasciato il cuore ed adesso toccherà al club turco - dopo aver cercato Leao - accontentare le richieste del Napoli: non meno di 20mln ed a titolo definitivo.