Mazzocchi-Napoli, l'addio si può sbloccare: sondaggi di due club di Serie A

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Si muove il fronte in uscita per il Napoli. Secondo quanto riferito dall'esperto di mercato Nicolò Schira, Lecce e Sassuolo hanno chiesto informazioni su Pasquale Mazzocchi, esterno che non rientra nei piani tecnici di Massimiliano Allegri e che può lasciare il club azzurro in questa sessione estiva. Sono in corso colloqui tra le parti per individuare una soluzione condivisa prima della chiusura del mercato.

Un interesse che potrebbe permettere al Napoli di trovare in tempi rapidi una sistemazione per il classe '95, arrivato in azzurro nel gennaio 2024 dalla Salernitana e legato al club da un contratto in scadenza nel 2027. Per il terzino napoletano l'addio avrebbe il sapore di una scelta più tecnica che di cuore: la separazione, mai davvero cercata dal giocatore, sembra ormai orientata anche per problemi legati al posto in lista