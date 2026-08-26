Calciomercato Napoli, proposto il bomber del Rennes: la posizione del club

vedi letture

Spunta un altro nome per il mercato offensivo del Napoli, anche se la pista sembra destinata a raffreddarsi immediatamente. Secondo quanto riferito dall'edizione odierna de Il Mattino, agli azzurri è stato proposto Esteban Lepaul, attaccante francese di proprietà del Rennes. Il profilo, però, non avrebbe convinto la dirigenza a procedere con ulteriori approfondimenti e, allo stato attuale, non ci sarebbero i presupposti per trasformare la proposta in una vera trattativa.

Lepaul-Napoli, il classe 2000 non rientra nei parametri

A frenare il Napoli sarebbe soprattutto una questione anagrafica. Lepaul è un classe 2000 e non risponde dunque ai parametri che il club sta prendendo in considerazione per completare l'attacco di Massimiliano Allegri. La dirigenza preferirebbe investire su un calciatore più giovane, con maggiori prospettive di crescita e funzionale anche alle esigenze legate alla composizione della rosa. Il nome dell'attaccante del Rennes dovrebbe quindi rimanere soltanto una delle tante proposte arrivate sul tavolo del Napoli in questi ultimi giorni di mercato.