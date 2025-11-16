Atta-Napoli, CdS: è nella lista di Manna per almeno tre caratteristiche

Il Napoli è alla ricerca di uno o due centrocampisti in vista della prossima sessione di gennaio. Dopo gli infortuni di Kevin De Bruyne e Frank Anguissa, il direttore sportivo Giovanni Manna è chiamato a trovare i sostituti giusti e tra i nomi in cima alla lista c'è quello di Arthur Atta dell'Udinese. Le ultime arrivano dal Corriere dello Sport:

"A proposito di Under, tra le sorprese più interessanti di questo inizio di campionato c'è sicuramente Arthur Atta, francese, classe 2003, mezzala di qualità dell'Udinese autore di un gran gol a San Siro contro l'Inter. Il Napoli é sempre attento ai giocatori di talento e Atta rientra nell'elenco, pur con caratteristiche tutte sue, un calcio quasi danzante, leve lunghe e una propensione al possesso più che agli inserimenti senza palla".