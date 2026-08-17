Badiashile, il Napoli ora ha fretta: vuole portarlo a Marassi

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Giovanni Manna è impegnato a definire gli ultimi dettagli della trattativa con il Chelsea per portare Benoit Badiashile al Napoli

Secondo La Gazzetta dello Sport, sono state ore particolarmente intense per Giovanni Manna, impegnato a definire gli ultimi dettagli della trattativa con il Chelsea per portare Benoit Badiashile al Napoli. Un'operazione che ha accompagnato il direttore sportivo azzurro per tutto il weekend. La Rosea racconta di una trattativa «che ha riempito il Ferragosto e pure la domenica di Giovanni Manna, il diesse, incollato al telefono per rimuovere gli ultimi spigoli».

Badiashile-Napoli, c'è l'intesa

L'intesa sulla struttura principale dell'affare è stata raggiunta: «Il prestito da tre milioni è stato accettato; poi ce ne sarebbero altri ventisette per il riscatto (un diritto, non l’obbligo)». Resta invece da sistemare un ultimo aspetto economico, relativo a «un altro milioncino da riconoscere eventualmente al Chelsea in caso di scudetto». La trattativa è dunque alle battute finali, anche se la Gazzetta sottolinea quanto operazioni di questo tipo possano richiedere tempo: «Le trattative sono complicate, investono vari interessi — quelli dei club, dei giocatori, dei procuratori — e non si concludono mai quando si vorrebbe».

Il Napoli, però, vuole accelerare per consegnare il nuovo centrale ad Allegri il prima possibile: «Il Napoli ha fretta, vuole avere il centrale difensivo per andare a Marassi, sabato, con un organico completo».