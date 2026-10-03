McTominay-Anguissa, stallo rinnovi: il Napoli corre ai ripari e prepara due colpi

Lo stallo per i rinnovi di McTominay, Anguissa e Lobotka spinge il Napoli a guardarsi intorno: nel mirino due centrocampisti con caratteristiche diverse

Il Napoli guarda già al calciomercato invernale e osserva attentamente la situazione nel reparto di centrocampo. Secondo quanto riferito dal giornalista Niccolò Ceccarini nel suo editoriale su TuttoMercatoWeb, lo stallo sul fronte rinnovi di McTominay, Anguissa e Lobotka (per lo slovacco c'è però un'opzione di prolungamento) starebbe spingendo il club azzurro a correre ai ripari, valutando nuovi innesti in vista delle prossime sessioni. Tra i profili seguiti da Giovanni Manna c’è Mamadou Coulibaly del Monaco, classe 2004 già osservato più volte e considerato interessante per caratteristiche e prospettiva. Molto, però, dipenderà dalla richiesta economica del club francese.

Calciomercato Napoli, spunta il nome di Szymanski

L’altra idea porta a Sebastian Szymanski del Rennes, profilo diverso e quindi non alternativo a Coulibaly. Il polacco è infatti un calciatore duttile, capace di giocare da trequartista, esterno o interno di centrocampo, e vanta una maggiore esperienza internazionale tra Legia Varsavia, Dinamo Mosca, Feyenoord e Fenerbahce. Per questo motivo, le due piste potrebbero anche convivere: l’arrivo di uno non escluderebbe necessariamente l’altro, perché risponderebbero a esigenze tecniche differenti all’interno della rosa. La situazione si evolverà anche in base al futuro di McTominay, Anguissa e Lobotka, ad oggi pilastri della squadra di Massimiliano Allegri.