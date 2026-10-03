Ultim'ora Gila svela: "Mi volevano Napoli e Inter. Vi spiego perché ho scelto il Milan..."

Mario Gila svela l’interesse di Napoli e Inter prima del Milan e spiega perché ha scelto i rossoneri per rilanciarsi ad alti livelli

Il mercato estivo ha portato Mario Gila al Milan, ma il difensore spagnolo aveva attirato l’interesse anche di altre big italiane. Tra queste c’erano Napoli e Inter, oltre all’Atalanta, ma alla fine il difensore spagnolo ha scelto i rossoneri, affascinato dalla possibilità di contribuire al rilancio di un club dalla grande storia. A parlarne è stato lo stesso Mario Gila dal palco del Teatro Sociale di Trento nel corso del Festival dello Sport, di seguito le sue dichiarazioni raccolte da TuttoMercatoWeb.com.

È vero che Napoli e Atalanta ti volevano, o anche l'Inter?

"Sì, c'erano diverse squadre. Ho scelto il Milan, quando ti chiama una squadra così, con una storia tanto importante, non si può dire di no. Aiutare il Milan a tornare grande è un qualcosa che non trovi da altre parti".

Anche l'Inter ti ha cercato?

"Si".

Il motivo della tua scelte?

"Negli ultimi anni il Milan non è stat ad un livello simile ad Inter o Napoli magari. Ma aiutare una squadra a tornare a vincere qualcosa la soddisfazione è più bella ancora. Una cosa importante per la mia scelta".

Sulle concorrenti: Inter e Roma sono avanti oggi?

"Normale, è la verità. L'Inter adesso è più forte, viene da un progetto forte con Inzaghi preso in mano con Chivu, la Roma è al secondo anno con Gasperini, normale che siano più avanti di te. Vorrei vedere questo Milan dopo 5 anni. Il Como è forte, sta facendo bene con Cesc. Lotterà, così come il Napoli, la Juventus, la Lazio, l'Atalanta. Bellissimo campionato, ci sono 7-8 squadre che stanno lì, come il Bologna è andato in Europa gli anni scorsi".