Calciomercato Napoli, occhi su Mofokeng: piace l’esterno 2004 dell'Union SG

Calciomercato Napoli, occhi su Mofokeng: piace l’esterno 2004 dell'Union SG
Oggi alle 13:00Calciomercato Napoli
di Daniele Rodia
Il Napoli segue l'esterno sudafricano classe 2004 Relebohile Mofokeng, attualmente sotto contratto con l'Union Saint Gilloise in Belgio.

L'esterno dell'Union SG, Relebohile Mofokeng, è sulle tracce di tantissime squadre in tutta Europa. Dall'Atletico Madrid al Chelsea, ma anche il Brighton ed il Napoli! A riportare la notizia è il giornalista turco Ekrem Konur.

Mofokeng è classe 2004, gioca sulla fascia ma può anche essere schierato come punta. Dopo 6 stagioni in Sudafrica ad Orlando, il giovanissimo si è trasferito in Belgio e ha già segnato 3 reti in 6 partite con un assist. Per adesso si tratta ovviamente solo di un interessa ma chissà se il Napoli non possa muoversi in anticipo per mettere le mani sulla stella sudafricana.