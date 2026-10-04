Calciomercato Napoli, occhi su Mofokeng: piace l’esterno 2004 dell'Union SG
Il Napoli segue l'esterno sudafricano classe 2004 Relebohile Mofokeng, attualmente sotto contratto con l'Union Saint Gilloise in Belgio.
L'esterno dell'Union SG, Relebohile Mofokeng, è sulle tracce di tantissime squadre in tutta Europa. Dall'Atletico Madrid al Chelsea, ma anche il Brighton ed il Napoli! A riportare la notizia è il giornalista turco Ekrem Konur.
Mofokeng è classe 2004, gioca sulla fascia ma può anche essere schierato come punta. Dopo 6 stagioni in Sudafrica ad Orlando, il giovanissimo si è trasferito in Belgio e ha già segnato 3 reti in 6 partite con un assist. Per adesso si tratta ovviamente solo di un interessa ma chissà se il Napoli non possa muoversi in anticipo per mettere le mani sulla stella sudafricana.
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Giornalista di TuttoNapoli.net, segue l’attualità del Napoli con notizie ed approfondimenti ed è inviato al seguito della Primavera per Radio Tutto Napoli
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