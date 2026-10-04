Calciomercato Napoli, resistono i nomi di Sow e Dodò per rinforzare le corsie

Il Napoli guarda alle corsie per il futuro: piace Asane Sow del Basilea sulla sinistra, mentre a destra resta viva l’opzione Dodò

Il Napoli studia rinforzi anche sulle corsie esterne in vista delle prossime sessioni di mercato. Stando a quanto riferito dal giornalista Niccolò Ceccarini nel suo editoriale su TMW, per la fascia sinistra piace Asane Sow, classe 2006 del Basilea, italiano di origini senegalesi. Il suo profilo è quello di un esterno offensivo a piede invertito: infatti, gioca soprattutto da ala sinistra, ma è capace di agire anche sulla corsia opposta o più dentro al campo, da trequartista. In questo avvio di stagione ha già avuto un impatto importante in Svizzera, collezionando quattro gol e quattro assist in otto presenze, attirando inevitabilmente l’attenzione di diversi club.

Calciomercato Napoli, resta viva anche la pista Dodò

Per la fascia destra, invece, resta sullo sfondo il nome di Dodò della Fiorentina. La pista - aggiunge Ceccarini - potrebbe diventare concreta soprattutto in caso di mancato rinnovo con la Fiorentina e conseguente possibilità di arrivare al giocatore a parametro zero. La situazione del brasiliano viene quindi monitorata soprattutto in vista della prossima stagione.