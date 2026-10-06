Allegri aveva chiesto un giocatore a Manna, ma per il Napoli era già troppo tardi

Max Allegri apprezza molto il centrocampista Issa Doumbia e lo avrebbe voluto già al Milan la scorsa primavera, quando il direttore sportivo Igli Tare aveva incontrato l'agente del giocatore. L'interesse del tecnico non si è spento con il passaggio al Napoli: una volta approdato in azzurro, Allegri ne ha infatti chiesto l'ingaggio a Manna, il direttore sportivo partenopeo. Per il club campano, però, era ormai troppo tardi: lo Sporting Lisbona aveva già chiuso l'affare e si era assicurato il centrocampista. La notizia è stata riportata da Nicolò Schira su X.