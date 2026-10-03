Ricordate Vanderson? Il Napoli lo trattò nel 2024, ora è sul taccuino di una big inglese

Vanderson torna al centro del mercato internazionale: il terzino brasiliano del Monaco, seguito dal Napoli nel 2024, è nel mirino dell’Arsenal.

Il nome di Vanderson torna ad animare il mercato e riporta alla memoria l'interesse del Napoli, che nel 2024 aveva valutato il terzino brasiliano del Monaco. Il classe 2001 sarebbe ora finito nel mirino dell'Arsenal, intenzionato a valutare possibili rinforzi sulla fascia destra. Il brasiliano, protagonista in Ligue 1 con il Monaco, è seguito con attenzione dal club inglese, che ne starebbe monitorando il rendimento in vista di un possibile intervento sul mercato.

Vanderson, l'Arsenal lo monitora: il Napoli lo aveva trattato nel 2024

Secondo quanto riferito dal giornalista turco Ekrem Konur, i Gunners avrebbero intensificato il monitoraggio del terzino brasiliano nelle ultime settimane, mantenendolo nella lista dei propri obiettivi. Resta da capire se il classe 2001 rappresenterà una priorità per la squadra di Arteta o soltanto uno dei diversi nomi presi in considerazione per quel ruolo.