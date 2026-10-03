Clamoroso dalla Germania: Juve su Gutierrez! Il valore è quasi raddoppiato

La Juventus segue Miguel Gutierrez, ex Napoli oggi al Bayer Leverkusen: il suo valore è salito fino a 50-60 milioni di euro

La Juventus continua a monitorare il mercato internazionale alla ricerca di un esterno per la rosa di Luciano Spalletti. Secondo quanto riportato in Germania da Fussball-news.de, tra i profili seguiti dal club bianconero c’è anche Miguel Gutierrez, ex Napoli oggi al Bayer Leverkusen. Il laterale spagnolo era già stato osservato in passato e il suo nome sarebbe tornato d’attualità in vista delle prossime sessioni di mercato.

Gutierrez, il valore è quasi raddoppiato: il Bayer chiede 50-60 milioni

Gutierrez ha lasciato il Napoli la scorsa estate per trasferirsi al Bayer Leverkusen per circa 30 milioni di euro, ma il suo valore sarebbe già cresciuto sensibilmente dopo l’ottimo avvio in Germania. Il club lo considera infatti incedibile e - aggiunge il portale tedesco - solo un’offerta nell’ordine dei 50-60 milioni di euro potrebbe aprire le porte ad un trasferimento. Una cifra quasi raddoppiata rispetto a quella investita pochi mesi fa.