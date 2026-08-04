Badiashile, pressing per chiudere! Romano: "Contatti anche ieri sera, si procede"

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Il Napoli continua a spingere per Benoit Badiashile. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, i contatti tra il club azzurro e il Chelsea sono costanti e nelle ultime ore ci sono stati nuovi confronti, anche con gli agenti del difensore francese. Al centro delle discussioni la formula e la struttura dell'operazione, con le parti impegnate a trovare una soluzione che possa soddisfare entrambe le società. Il Napoli resta fortemente interessato e convinto del profilo del centrale classe 2001, individuato come il rinforzo ideale per il reparto arretrato.

Badiashile in cima alla lista per la difesa

La trattativa, però, deve ancora trovare il giusto equilibrio dal punto di vista economico. Il club partenopeo sta lavorando per far quadrare i numeri e arrivare a un'intesa definitiva con il Chelsea, che dovrà valutare la proposta azzurra. Nonostante le difficoltà legate alla formula e all'investimento complessivo, il nome di Badiashile resta in cima alle preferenze del Napoli per la difesa. Il centrale francese è considerato il principale obiettivo per completare il reparto e dare ad Allegri un elemento con caratteristiche fisiche e tecniche in linea con le esigenze della squadra.