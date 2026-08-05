Elmas, clamorosa terza avventura? Tmw: "Nuovi contatti, il Napoli punta al prestito"

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Eljif Elmas può tornare in Serie A, un'altra volta. Il centrocampista macedone classe '99 legato al Red Bull Lipsia da altri due anni di contratto questa estate lascerà la squadra tedesca: è completamente fuori dai piani della squadra di Bundesliga che, per la verità, lo lasciò ai margini del suo progetto tecnico già poche settimane dopo il suo acquisto a titolo definitivo dal Napoli: 22 presenze nell'anno solare 2024 per meno di 400 minuti complessivi, un rendimento troppo basso per non mettere in moto la girandola dei prestiti. Prima al Torino, poi quello al Napoli nell'ultima stagione.

Elmas, clamorosa pista Napoli?

La notizia di Tuttomercatoweb.com però è che negli ultimi giorni proprio il club del presidente De Laurentiis sta valutando per la terza volta di inserire Elmas in rosa. Si registrano infatti contatti tra le parti con la società partenopea che punta al secondo prestito consecutivo dopo quello che ha fruttato complessivamente 44 presenze. L'ultimo accordo prevedeva il diritto di riscatto fissato a 17 milioni di euro per acquistare il suo cartellino, ritenuti troppi, però la sua stagione è stata molto apprezzata e per questo motivo, se ci sarà la possibilità a condizioni vantaggiose, la società che ha scelto Allegri per sostituire Conte lo riporterà in rosa. Il Napoli però non è l'unico club interessato al prestito di Elmas. In Premier League resta un'idea dell'Aston Villa, in Serie A continua a piacere anche alla Juventus di Luciano Spalletti.