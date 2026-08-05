Zeballos-Napoli, Romano avverte: "L'argentino si sta spazientendo! Non aspetterà per sempre"

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Zeballos aspetta il Napoli da tre mesi, ma il Celta Vigo prova l'inserimento.

Il futuro di Exequiel Zeballos resta in bilico. L'esterno del Boca Juniors continua ad aspettare il Napoli, con cui avrebbe raggiunto un'intesa già alla fine di maggio, ma il mancato sblocco dell'operazione rischia di cambiare lo scenario. Il club azzurro, infatti, è ancora impegnato a sfoltire la rosa e le prossime operazioni in entrata dipenderanno dalle cessioni, una situazione che sta mettendo alla prova la pazienza del talento argentino.

Romano: "Ha aspettato tanto", Moretto: "Il Celta è molto attivo"

Nel corso dell'aggiornamento sulla trattativa condiviso su YouTube con il collega Matteo Moretto, il giornalista ed esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano ha dichiarato: "Affare Zeballos, il ragazzo del Boca Juniors è uno dei calciatori più seguiti in queste ultime settimane di mercato. Il Napoli ha un patto da fine maggio con il calciatore, il contratto è pronto, l'accordo è chiuso, giocare nello stadio di Maradona sarebbe un sogno per Zeballos, ma non si può aspettare per sempre. Il calciatore sta aspettando la chiusura della trattativa e si sta spazientendo. Il giocatore ha aspettato tanto, quasi tre mesi, ad oggi continua ad attendere il Napoli. Dovesse andare da un'altra parte, ci tengo a dire, che ce l'ha messa tutta. Il Napoli però ha tanti calciatori in rosa ed il suo mercato è legato alle uscite, ci attendiamo sviluppi".

Sulla stessa vicenda è intervenuto anche Matteo Moretto, che ha aggiunto: "Chiaramente ci sono altri club attenti, uno dei club maggiormente attivi è il Celta. Il Celta in questi giorni ha una connessione diretta con l'Italia, visto che lavora anche per una punta".