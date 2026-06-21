Khalaili-Napoli, Manna lavora per ridurre le distanze col USG: la situazione
Il Napoli continua a lavorare sul mercato per consegnare a Massimiliano Allegri un nuovo rinforzo sulla corsia destra. Tra i profili seguiti dal direttore sportivo Giovanni Manna c'è Anan Khalaili, esterno dell'Union Saint-Gilloise e possibile terzo calciatore israeliano ad approdare in Serie A dopo Manor Solomon e Omri Gandelman. Cresciuto nel settore giovanile del Maccabi Haifa, il classe 2004 si è trasferito in Belgio nell'estate del 2024 per circa 7,5 milioni di euro, incrementando il proprio valore grazie alle ottime prestazioni delle ultime stagioni.
Le caratteristiche di Khalaili e i dettagli della trattativa
Alto 183 centimetri e prossimo ai 22 anni, Khalaili è un calciatore versatile che può agire da terzino destro o da esterno a tutta fascia, ruolo che valorizza maggiormente le sue qualità in un sistema con difesa a tre. Bravo nella conduzione del pallone, resistente e dotato di un buon cross, predilige il piede destro e attacca spesso il fondo, offrendo caratteristiche diverse rispetto a Matteo Politano. Il Napoli avrebbe già raggiunto una bozza d'accordo con il giocatore fino al 2031, con un ingaggio da circa 1,3 milioni di euro netti a stagione, ma resta da trovare l'intesa con l'Union Saint-Gilloise, che valuta il cartellino 25 milioni di euro. Una cifra ritenuta elevata dal Napoli, anche perché il Maccabi Haifa conserva il 20% sulla futura rivendita. Manna proverà a limare la distanza tra le parti, altrimenti il club azzurro valuterà alternative per il ruolo di vice Di Lorenzo. A riportarlo è Tuttomercatoweb.
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