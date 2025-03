Biraghi a un passo dal Napoli l'ultimo giorno di mercato, poi ha scelto il Toro per un motivo

Mario Giuffredi, agente di calciatori, al Palermo Football Conference tra i vari argomenti ha svelato anche un retroscena riguardo uno dei suoi assistiti, Cristiano Biraghi, che sarebbe stato a un passo dal Napoli nell'ultima finestra di mercato. Di seguito le sue dichiarazioni raccolte da TMW.

Un altro era Biraghi per la Fiorentina, ora al Torino.

"Biraghi poteva andare al Napoli nell'ultimo giorno di mercato, poi abbiamo scelto il Torino. Scegli anche lo spirito del club e Biraghi ha visto quello che si avvicina di più a lui. Torino poi è piazza prestigiosa e importante, in cui può avere un futuro di più anni e provare a fare come alla Fiorentina".

Con i proprietari come si trova?

"Ho grandi rapporti con tre presidenti: De Laurentiis, Lotito e Corsi. Avere una proprietà presente e italiana dà ancora più valore al club e alla maglia. Tante volte i presidenti riescono a trasferire passione ai dipendenti e ai tifosi. Credo poco nelle proprietà straniere e non lo dico io ma i risultati del campo. Guardate la Roma, il Milan... C'è molto distacco e poco controllo: sono per le proprietà italiane".