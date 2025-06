Bonny, l'Inter sorpassa il Napoli! Gazzetta: "Si tenta il forcing, domani giornata chiave"

Sarà complicato, ma l'Inter ci proverà lo stesso a chiudere l'affare Ange-Yoan Bonny in tempo per il Mondiale per Club. Come riporta La Gazzetta dello Sport, in edicola oggi, il club nerazzurro ha due giorni di tempo per riuscirci, prima di imbarcarsi su un volo diretto per gli Stati Uniti proprio per disputare la competizione della FIFA. Nel peggiore dei casi, altrimenti, se ne riparlerebbe più avanti.

Il Parma ha fissato il prezzo del botteghino di Bonny sui 25 milioni di euro, e con i tentativi dell'Inter di avvicinarsi al giocatore servirà trovare la giusta formula per siglare il trasferimento del classe 2003. Ma secondo la Rosea la dirigenza nerazzurra è davanti a tutti, anche al Napoli e alla Juventus, per il francese che ricorda il primo Thuram per stile di gioco: i rapporti tra i club sono ottimi, vista anche la gestione diplomatica e rispettosa del passaggio di Chivu sulla panchina nerazzurra.

E Chivu, ovviamente, sarebbe felice di riabbracciare Bonny, che ha allenato negli ultimi sei mesi al Parma. La giornata di domani potrebbe risultare importante, vista la rescissione del contratto del tecnico romeno, anche per un contatto a proposito dell'attaccante 21enne. Ma se non si riuscisse a completare l'opera in entrata, i discorsi verrebbero rimandati e al Mondiale per Club comunque il nuovo allenatore dell'Inter avrebbe Lautaro, Thuram, Taremi, i due fratelli Esposito e anche Carboni, di rientro dall'infortunio. Prima di riprendere le conversazioni con il Parma su Bonny.