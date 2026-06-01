Ultim'ora Caccia al vice-Di Lorenzo, Rai: tre nomi in lista, novità su Juanlu Sanchez

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Sono tre i nomi nel mirino: Dodo della Fiorentina, Juanlu Sanchez del Siviglia e l'israeliano Khalaili. A fare il punto della situazione è Ciro Venerato.

Il Napoli cerca un vice-Di Lorenzo. Al momento in organico è presente Pasquale Mazzocchi, ma il club azzurro vorrebbe un altro terzino destro da fare alternare con il capitano. E sono tre i nomi nel mirino: Dodo della Fiorentina, Juanlu Sanchez del Siviglia e l'israeliano Khalaili. A fare il punto della situazione è Ciro Venerato:

"Si è aggiunto il nome di Dodo che piace anche alla Roma. Per quanto riguarda Juanlu del Siviglia, da due mesi ha un nuovo procuratore e il Napoli potrebbe valutare anche questa pista, oltre a quella dell'israeliano Khalaili. Per quanto riguarda il centro della difesa, invece, rimane in lista il nome di Mario Gila della Lazio", le parole dell'esperto di mercato a Rai Sport.