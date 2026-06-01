Il vice-Di Lorenzo tra le priorità: due profili in cima alla lista del Napoli
Di Lorenzo non si tocca, ma al Napoli serve anche altro. La via è tracciata per il mercato estivo del club azzurro, che proverà a dare rinforzi per le fasce al nuovo tecnico Massimiliano Allegri. E nel corso delle prossime settimane potrebbero tornare in auge anche alcune piste già sondate nelle scorse sessioni di mercato. A partire da Juanlu Sanchez, mai uscito dai radar del club partenopeo. Il costo del cartellino rimane alto: 18-20 milioni la cifra che fa il Siviglia, il suo contratto è valido fino al 2029. Il club spagnolo ha bisogno di fare cassa e questo può facilitare le cose.
Singo prima alternativa a Juanlu Sanchez
Spunta anche l'ex Torino Wilfred Singo (affermatosi come centrale all'estero), oggi al Galatasaray, i turchi potrebbero aprire alla cessione, ma per una cifra superiore ai 30 milioni. Ma al Gala potrebbe interessare aprire una trattativa per provare a inserire Noa Lang nei discorsi. A scriverlo è l'edizione odierna de Il Mattino.
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