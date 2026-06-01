Il vice-Di Lorenzo tra le priorità: due profili in cima alla lista del Napoli

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Juanlu Sanchez, mai uscito dai radar del club partenopeo. Il costo del cartellino rimane alto. Spunta anche l'ex Torino Wilfred Singo.

Di Lorenzo non si tocca, ma al Napoli serve anche altro. La via è tracciata per il mercato estivo del club azzurro, che proverà a dare rinforzi per le fasce al nuovo tecnico Massimiliano Allegri. E nel corso delle prossime settimane potrebbero tornare in auge anche alcune piste già sondate nelle scorse sessioni di mercato. A partire da Juanlu Sanchez, mai uscito dai radar del club partenopeo. Il costo del cartellino rimane alto: 18-20 milioni la cifra che fa il Siviglia, il suo contratto è valido fino al 2029. Il club spagnolo ha bisogno di fare cassa e questo può facilitare le cose.

Singo prima alternativa a Juanlu Sanchez

Spunta anche l'ex Torino Wilfred Singo (affermatosi come centrale all'estero), oggi al Galatasaray, i turchi potrebbero aprire alla cessione, ma per una cifra superiore ai 30 milioni. Ma al Gala potrebbe interessare aprire una trattativa per provare a inserire Noa Lang nei discorsi. A scriverlo è l'edizione odierna de Il Mattino.