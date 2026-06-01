Cambio in porta: probabile addio per Meret e c'è un preferito per rimpiazzarlo

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Il principale candidato alla sostituzione di Alex Meret è Matej Kovar. Lo conferma l'esperto di mercato di Rai Sport Ciro Venerato.

Il Napoli è alla ricerca anche di un portiere da affiancare a Vanja Milinkovic-Savic, dal momento che molto probabilmente Alex Meret lascerà il club azzurro quest'estate. Il principale candidato alla sostituzione è Matej Kovar. Lo conferma l'esperto di mercato di Rai Sport Ciro Venerato: "Per quanto riguarda il portiere, probabilmente andrà via Meret e si lavora per Kovar, riscattato dal PSV Eindhoven".