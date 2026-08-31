Mercato flop? Corbo durissimo: "Incomprensibile il disimpegno della società"

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Il giorno dopo il ko contro il Como, Antonio Corbo dedica il suo editoriale su Repubblica alle difficoltà del Napoli: "Vince la squadra che da almeno un anno abita nel futuro del calcio italiano. Il Como è un modello per i giovani di qualità, per la capacità didattica di istruirli in una idea ancora attuale". Poi il passaggio sui tifosi e sulla società: "Comprensibile il rammarico dei 45 mila, ma resta la fedeltà di questi straordinari tifosi, i soli veri protagonisti di un centenario appena celebrato. Incomprensibile il disimpegno di una società che si è lasciata travolgere da false e velleitarie certezze".

Corbo: "Il Napoli non poteva proseguire solo con i giocatori che non era riuscito a cedere"

Corbo prosegue: "Il Napoli, dopo la sbornia di errori manageriali nel biennio dello scudetto, appena ha visto lampeggiare il rosso nei suoi bilanci ha trovato riparo in un improvviso e autolesionistico cambio di regime". Quindi l'analisi della rosa: "La società non si è accorta che la squadra, già la più anziana del campionato, non poteva proseguire sul campo solo con quei giocatori che non era riuscita a cedere". Infine le critiche ai singoli: "Di Lorenzo è un grande capitano ma un soldato stanco, ininfluente in fase difensiva", mentre Politano viene definito "commovente fino alle lacrime" per il lavoro svolto nella precedente gestione Conte