Calciomercato Napoli, Allegri vuole Molina: Olivera può rientrare nell’affare con l’Atletico

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Calciomercato Napoli, idea Nahuel Molina: contatti con l’Atletico Madrid e ipotesi scambio con Mathias Olivera.

Il Napoli starebbe valutando Nahuel Molina per rinforzare la fascia destra. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, ci sarebbero contatti tra gli azzurri e l’Atletico Madrid per il laterale argentino, finito nel mirino del club partenopeo in vista della prossima stagione. Il terzino, ex Udinese, è legato ai colchoneros fino al 2027 ed è valutato circa 15 milioni di euro. Sempre secondo la stessa fonte, non è da escludere un’operazione che potrebbe coinvolgere uno scambio con Mathias Olivera, profilo già apprezzato dalla dirigenza spagnola.

La possibile contropartita e i numeri dei protagonisti

L’uruguaiano del Napoli era già stato vicino all’Atletico Madrid nella scorsa estate, salvo poi restare alla corte di Antonio Conte. Nell’ultima stagione con gli azzurri, Olivera ha collezionato 33 presenze e 2 assist, confermandosi elemento affidabile sulle corsie difensive. Dall’altra parte, Molina, classe 1998, ha disputato una stagione da 46 presenze con 2 gol e 4 assist sotto la guida di Diego Simeone, mentre Olivera è un classe 1997, con maggiore esperienza nel calcio italiano.