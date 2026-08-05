Retroscena Mastantuono: il Napoli ci pensava davvero, non è arrivato per un motivo

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Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, esperto di mercato, sul suo canale Youtube aggiorna la situazione relativa ai movimenti di mercato del Napoli: "Mastantuono? Ha giocato pochissimo col Real Madrid, è ancora molto giovane, è scuola River Plate e ora può partire. La Serie A è nel suo destino. Il Napoli si è interessato, è stata un'idea concreta, ma il Real lo cede solo in prestito secco. Lui gioca come esterno destro o trequartista.

Il Napoli ha preso informazioni ma il Real vuole il prestito secco, come detto, e soprattutto vuole la garanzia che il giocatore sia titolare fisso, ma in quel ruolo, a destra, ci sono altri giocatori forti e dunque c'è concorrenza a Napoli. Ecco perché il talento argentino è diretto alla Fiorentina. Però a quanto pare la voglia di portare un grande talento al Napoli c'è".