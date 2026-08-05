Ajax su Lang nel ricordo del biennio felice al Psv: il motivo per cui ci punta

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Noa Lang è considerato un vero amuleto. In Olanda ha conquistato grande stima grazie alle sue prestazioni da protagonista con la maglia del PSV Eindhoven. L'attaccante ha vinto due scudetti dal 2023 al 2025, recitando un ruolo centrale nella squadra e realizzando 20 gol complessivi nel biennio. Con la maglia numero 10 sulle spalle, il giocatore ha dimostrato qualità tecniche e personalità che lo hanno reso uno dei talenti più apprezzati del campionato olandese. Poi si è ripetuto lo scorso anno al Galatasaray: altro titolo, altro scudetto.

Lang nel mirino dell'Ajax: si cerca il dopo Godts

Il futuro di Lang resta al centro delle attenzioni del mercato. L'Ajax, infatti, starebbe valutando il suo profilo per sostituire Godts e avrebbe individuato nell'attaccante una possibile soluzione per il reparto offensivo. Resta da capire se sarà possibile trovare un accordo con il Napoli, proprietario del cartellino, ma la concorrenza intorno al giocatore conferma il forte interesse nei suoi confronti. Lang continua ad avere mercato e, salvo sorprese, sembra destinato a lasciare il club azzurro nella prossima finestra di trasferimenti. La sua esperienza in Olanda, unita ai risultati ottenuti con il PSV, lo rende un elemento molto richiesto.