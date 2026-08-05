Lukaku verso l'addio: dall'America all'Arabia, quanti club vogliono Big Rom

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Il Napoli conferma che Romelu Lukaku non raggiungerà oggi i compagni nel ritiro di Castel di Sangro. L'attaccante belga era atteso insieme al connazionale Kevin De Bruyne, rientrato dopo le ferie seguite al Mondiale per Club, ma il suo ritorno slitterà. A differenza dell'ex centrocampista del Manchester City, Lukaku non sarà subito a disposizione di Massimiliano Allegri per l'inizio della seconda fase della preparazione estiva. Dal club azzurro spiegano che la scelta è stata condivisa con il calciatore: il centravanti usufruirà di alcuni giorni di permesso aggiuntivi prima di aggregarsi al gruppo. Una decisione concordata tra le parti, almeno secondo la versione fornita dalla società, che rimanda quindi l'arrivo dell'attaccante nel ritiro abruzzese.

Futuro ancora in bilico

Resta però aperto il tema legato al futuro di Lukaku, sempre più al centro delle indiscrezioni di mercato. Dopo la rottura con Antonio Conte, maturata nelle ultime settimane della scorsa stagione, l'ipotesi di una separazione dal Napoli continua a prendere quota, nonostante il contratto sia in scadenza soltanto tra un anno. Nelle ultime ore si sono intensificati i contatti con l'Atlanta United, formazione della MLS interessata a portare il bomber negli Stati Uniti. Sul belga, tuttavia, resta vivo anche l'interesse di alcuni club dell'Arabia Saudita e della Turchia, pronti a inserirsi qualora si aprisse concretamente la strada verso un trasferimento già nel corso di questa sessione estiva di mercato.