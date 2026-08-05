Calciomercato Napoli come nel 2023? Il primo colpo ufficiale solo il 7 agosto

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Il Napoli è ancora fermo sul mercato: al 5 agosto nessun acquisto ufficiale

Il calendario segna il 5 agosto e il Napoli non ha ancora completato alcuna operazione in entrata al netto dei riscatti di Alisson e Hojlund con 60 milioni dunque già investiti. Una situazione che richiama alla mente l’estate del 2023, quando il primo colpo ufficiale arrivò soltanto il 7 agosto con l’acquisto di Natan. Un precedente che presenta però un contesto molto diverso rispetto a quello attuale: quella fu infatti una fase di profondo cambiamento per il club azzurro, reduce dalla vittoria dello scudetto e alle prese con numerosi addii.

Quell’estate segnata dalle partenze di Spalletti, Giuntoli e Kim

Il Napoli del 2023 dovette affrontare gli addii di Luciano Spalletti, Cristiano Giuntoli e Kim Min-jae, figure centrali del ciclo tricolore. In panchina arrivò Rudi Garcia, scelto prima ancora dell’ufficializzazione del nuovo direttore sportivo Mauro Meluso, in una fase caratterizzata da molte decisioni importanti. Successivamente arrivarono anche acquisti come Cajuste e Lindstrom, oggi ancora sotto contratto con il Napoli ma ormai considerati elementi fuori dal progetto tecnico. Tra i nuovi arrivati di quella sessione, l’unico ad aver realmente dimostrato il proprio valore nel tempo è stato Natan, protagonista di un percorso di crescita che gli ha permesso di affermarsi. Ora il Napoli osserva il mercato con l’obiettivo di evitare di ripetere gli errori di quella stagione.