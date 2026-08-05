Addio Lukaku, due giorni in più di permesso: due club forti su di lui

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Il futuro di Romelu Lukaku appare sempre più lontano dal Napoli. L'attaccante belga è stato ufficialmente inserito sul mercato dopo che il club e il suo entourage hanno trovato un'intesa per interrompere il rapporto con un anno di anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto, prevista nel 2027. A pesare è soprattutto l'elevato costo dell'ingaggio, pari a circa 11 milioni di euro lordi a stagione, ritenuto ormai non più sostenibile. In un clima di piena collaborazione tra le parti, è stato inoltre concordato un prolungamento delle vacanze del centravanti, che rientrerà qualche giorno più tardi rispetto al resto del gruppo. Due giorni in più di riposo per lui come riferito dal Corriere dello Sport. Una decisione condivisa che, almeno per il momento, evita tensioni o polemiche e conferma la volontà di gestire la situazione con equilibrio e serenità.

Lukaku valuta le possibili destinazioni

Il rinvio del rientro, tuttavia, rappresenta anche un chiaro segnale di un possibile addio ormai sempre più vicino. Sul tavolo dell'attaccante sono già arrivate alcune proposte per il prosieguo della carriera. Tra queste c'è quella del Trabzonspor, che al momento non sembra aver convinto pienamente il giocatore. Parallelamente prende quota anche l'ipotesi di un trasferimento negli Stati Uniti, dove l'Atlanta United sarebbe pronto a garantirgli un ruolo di primo piano in Major League Soccer. Il Napoli, dal canto suo, resta in attesa di offerte ritenute congrue e valuta il cartellino del belga intorno ai 12 milioni di euro. La sensazione è che le prossime settimane possano risultare decisive per definire il futuro dell'ex centravanti azzurro.