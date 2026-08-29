Juan Jesus va al Venezia! Sky: domani la firma, ecco i dettagli dell'accordo

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Juan Jesus al Venezia: accordo verbale per un contratto annuale con opzione. Domani la firma dell'ex difensore del Napoli

Juan Jesus è pronto a ripartire dal Venezia dopo la conclusione della sua esperienza al Napoli. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il club lagunare ha raggiunto un accordo verbale con il difensore brasiliano, attualmente svincolato e che si trasferirà quindi a parametro zero. L’ex azzurro firmerà un contratto della durata di un anno, con un’opzione per prolungare l’intesa anche per una seconda stagione.

Juan Jesus resta in Serie A e riparte dal Venezia

Le firme sono previste nella giornata di domani, ultimo passaggio prima dell’inizio della nuova avventura. Juan Jesus è pronto così ad una nuova esperienza in Serie A, dopo i cinque anni trascorsi al Napoli, con cui ha collezionato oltre 100 presenze e cinque gol, contribuendo alla conquista di due Scudetti e una Supercoppa Italiana. Il Venezia aggiunge un calciatore esperto e affidabile al proprio reparto difensivo.