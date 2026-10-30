Calciomercato Napoli, conferme sull'interesse per Varela: Manna ha già fatto una mossa

Il Napoli continua a seguire Gustavo Varela, capocannoniere della Serie A con otto gol in otto giornate. Manna lo ha osservato dal vivo contro gli azzurri.

Il Napoli ha messo gli occhi su Gustavo Varela, una delle grandi rivelazioni di questo avvio di Serie A. Il classe 2005 è stato acquistato dal Monza lo scorso 27 luglio per appena due milioni di euro e ha avuto un impatto straordinario nel massimo campionato: otto gol nelle prime otto giornate, l'ultimo proprio contro gli azzurri. Giovanni Manna lo segue già da tempo: il direttore sportivo del Napoli era presente in tribuna al Brianteo per osservarlo dal vivo, anche se il talento del Monza era già stato visionato dagli scout del club.

Varela nel mirino del Napoli: possibile movimento già a gennaio

L'esplosione di Varela ha inevitabilmente fatto lievitare la sua valutazione e attirato l'attenzione di numerose società. C'è inoltre da considerare il diritto di recompra mantenuto dal Benfica, mentre il Monza si prepara in ogni caso a realizzare una plusvalenza importante. L'intenzione di Ivan Juric sarebbe quella di trattenere l'attaccante almeno fino al termine della stagione, ma già a gennaio potrebbero muoversi i grandi club. Tra questi c'è anche il Napoli, che ha individuato nel 21enne un profilo particolarmente interessante anche in prospettiva. Varela dovrà naturalmente confermarsi anche a livelli superiori, ma gli otto gol realizzati nelle prime otto giornate hanno già acceso i riflettori sul suo futuro. A riportarlo è Il Roma.