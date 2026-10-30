Varela, corsia preferenziale per Manna? Stessi agenti di Alisson e Rafa Marin

Calciomercato Napoli, Varela del Monza primo nome per il ds Manna a gennaio: le ultime

Il Napoli potrebbe avere una corsia preferenziale nella corsa a Gustavo Varela. Il club azzurro, infatti, può contare su rapporti particolarmente positivi con l'entourage dell'attaccante del Monza, un aspetto che potrebbe rivelarsi importante in vista della sessione invernale di calciomercato. Giovanni Manna conosce bene gli agenti del calciatore, con i quali ha già avuto modo di collaborare in passato.

Manna e i rapporti con l'entourage di Varela

Un dettaglio non secondario riguarda proprio la procura del giocatore. Gli agenti di Varela, infatti, sono gli stessi che seguono Rafa Marin e Alisson Santos, due profili con i quali il direttore sportivo del Napoli ha già avuto a che fare. I rapporti tra Manna e l'entourage sono dunque consolidati e potrebbero rappresentare un elemento favorevole per la società partenopea nella costruzione dell'eventuale trattativa.

Napoli in vantaggio nella corsa a Varela?

La possibilità di sfruttare un canale privilegiato potrebbe consentire agli azzurri di muoversi con maggiore rapidità rispetto alle concorrenti. Il Napoli considera Varela un obiettivo importante per gennaio ed è pronto a valutare l'affondo. Resta da capire quale sarà la posizione del Monza e se il trasferimento potrà concretizzarsi immediatamente oppure attraverso una soluzione che preveda la permanenza del giocatore in Brianza per altri sei mesi. I buoni rapporti tra le parti potrebbero comunque favorire il buon esito dell'operazione.