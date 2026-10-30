Ultim'ora Varela-Napoli, dal Portogallo: "Il Benfica ha diritto di recompra e 20% su futura rivendita"

Il Monza in estate aveva completato l'acquisto di Varela dal Benfica, dopo che il giovane attaccante aveva trascorso una stagione in prestito al Gil Vicente. Un'operazione da 2,5 milioni di euro, cifra che potrebbe aumentare ulteriormente attraverso il raggiungimento di determinati bonus. Un investimento che ha già iniziato a dare i suoi frutti e che potrebbe rappresentare un'opportunità interessante anche in prospettiva futura per il club.

Gli accordi tra Monza e Benfica

Nell'ambito dell'operazione, il Benfica ha mantenuto una percentuale del 20% su qualsiasi futura cessione del giocatore. Non solo: il club portoghese si è riservato anche un diritto di prelazione, una clausola che gli consentirà di avere un ruolo determinante qualora dovessero arrivare nuove offerte per l'attaccante. Una formula che tutela gli interessi della società lusitana, lasciando comunque al Monza la possibilità di valorizzare il calciatore.

Il Napoli osserva la situazione

Nel dettaglio, qualora un altro club dovesse presentare un'offerta ufficiale per Varela, scrive A Bola, il Monza sarebbe tenuto a informare il Benfica. A quel punto, la società portoghese avrebbe la possibilità di pareggiare la proposta ricevuta e riportare il giocatore in patria. Una situazione da monitorare con attenzione, soprattutto alla luce dell'interesse del Napoli, che starebbe valutando il profilo del giovane attaccante in vista di possibili sviluppi futuri sul mercato.