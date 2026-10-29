Ultim'ora Calciomercato Napoli, Schira: "Pronto il rinnovo per Rafa Marin!". Il Real ha una clausola

Napoli, si lavora al rinnovo di Rafa Marin: il Real Madrid conserva una clausola di riacquisto da 35 milioni.

Il Napoli è al lavoro per blindare Rafa Marin, protagonista di una crescita che ha convinto la società azzurra a valutare il prolungamento del suo contratto. A riferirlo è il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, attraverso un aggiornamento pubblicato sul proprio account X. Il club partenopeo sarebbe particolarmente soddisfatto delle ultime prestazioni del difensore centrale spagnolo e dei progressi mostrati negli ultimi mesi. Un rendimento che avrebbe spinto la dirigenza a pianificare un rinnovo per consolidare il rapporto con il calciatore.

Rafa Marin, il Real Madrid può riacquistarlo per 35 milioni: la clausola scade a luglio 2027

Sul futuro di Rafa Marin resta però un dettaglio importante legato al Real Madrid, che conserva una clausola di riacquisto fissata a 35 milioni di euro, esercitabile esclusivamente nel luglio 2027. Secondo l'esperto di mercato, il difensore aveva ricevuto diverse richieste già durante la scorsa estate, ma il Napoli aveva deciso di respingerle, confermando la volontà di puntare su di lui. Adesso gli azzurri starebbero preparando il terreno per il prolungamento contrattuale, anche se al momento non vengono indicati né la durata del possibile nuovo accordo né i dettagli economici.