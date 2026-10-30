Schira: "Rivincita di Manna per un acquisto. E ora si parla di rinnovo..."

Rinnovi Napoli, Rafa Marin potrebbe prolungare il suo contratto. Parti al lavoro

Il Napoli guarda al futuro e tra le priorità della dirigenza azzurra c'è anche la volontà di blindare Rafa Marin. Il difensore spagnolo, protagonista di una crescita importante e ormai sempre più centrale nel progetto tecnico, potrebbe presto prolungare il proprio contratto. A fare il punto sulla situazione è stato Nicolò Schira, intervenuto sul proprio canale YouTube, dove ha svelato le intenzioni del club partenopeo e i possibili sviluppi legati al futuro del centrale.

Napoli, pronto il rinnovo per Rafa Marin

"Rafa Marin è in scadenza nel 2029 ma si prova a rinnovare il contratto. Vedremo se fino al 2031 o il 2032", ha spiegato Schira. Una scelta che testimonia la fiducia della società nei confronti del classe 2002, diventato progressivamente un punto di riferimento della retroguardia azzurra. Il Napoli vorrebbe dunque anticipare eventuali interessamenti e assicurarsi la permanenza del giocatore per le prossime stagioni, riconoscendogli il ruolo conquistato sul campo.

Il Real Madrid conserva il diritto di recompra

Sul futuro dello spagnolo pesa però una clausola inserita nell'accordo con il Real Madrid. Il club blancos potrà infatti esercitare il diritto di riacquisto a 35 milioni di euro nella finestra compresa tra l'1 e il 15 luglio 2027. Schira ha poi aggiunto: "Il Real Madrid dall'1 al 15 luglio 2027 avrà diritto di recompra per 35 milioni ma avrà la stessa recompra per 10 milioni anche Ramon del Como e penso andrà su di lui". L'esperto di mercato ha infine sottolineato la crescita del difensore: "Rafa Marin ormai è il nuovo titolare del Napoli. Una rivincita di Manna. Il centrale spagnolo sta diventando la colonna di questo Napoli". Un riconoscimento importante per il lavoro del direttore sportivo e per un giocatore che si sta ritagliando uno spazio sempre più significativo in azzurro.