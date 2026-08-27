Calciomercato Napoli, Manna prepara il colpo: se esce Lang, occhio al Mister X

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Il Napoli attende novità sul futuro di Noa Lang: in caso di cessione, Manna lavora sottotraccia a un Mister X per rinforzare l’attacco

Il bastone tra le ruote del calciomercato azzurro è sempre lo stesso, le cessioni. Nelle ultime ore sembra sfumata anche la pista Galatasaray per Noa Lang, in quanto il club turco ha deciso di virare su Rafa Leao del Milan ed è vicino a chiudere l'operazione per circa 50 milioni di euro. Se negli ultimi giorni dovesse sblocarsi qualcosa in uscita, il direttore sportivo del Napoli Giovanna Manna studia diverse opzioni tra cui una "a sorpresa".

Calciomercato Napoli: se esce Lang occhio al "Mister X"

Stando a quanto riportato da Il Mattino nell'edizione odierna, se il Napoli dovesse cedere Noa Lang a titolo definitivo negli ultimi giorni di calciomercato (la richiesta per il cartellino è di 25 milioni di euro) il sostituto non sarebbe Exequiel Zeballos. Infatti, il ds Manna - aggiunge il quotidiano - starebbe lavorando ad un altro profilo sottotraccia, un Mister X per rinforzare l'attacco di Max Allegri. Il tutto, come al solito, dipende dalle cessioni.