Guiu-Napoli, Romano: "Vicino l'accordo sul contratto. Ma c'è distanza col Chelsea"
Marc Guiu resta uno dei nomi più caldi per il Napoli, che vuole rinforzare l'attacco. Senza la cessione a titolo definitivo di almeno uno tra Noa Lang e Lorenzo Lucca, è impossibile immaginare l'arrivo di un profilo come Gabriel Jesus, sia per motivi di liste che per questioni finanziarie. Così, la scelta della dirigenza azzurra potrebbe ricadere su un attaccante diverso: un Under 22 che non pesi nell'economia della rosa.
Guiu-Napoli: le ultime di Fabrizio Romano
A questo identikit corrisponde proprio Marc Guiu, classe 2006 in forza al Chelsea, con cui il direttore sportivo Giovanni Manna è in trattativa da diverse settimane. Stando a quanto riportato su X da Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di calciomercato, l'attaccante spagnolo avrebbe individuato nel Napoli la sua destinazione preferita: è vicino l'accordo tra le parti circa i termini del contratto. Resta però una distanza significativa con i Blues per quanto riguarda il cartellino: 15 milioni di euro offerti dagli azzurri, a fronte dei 25 richiesti con percentuale sulla rivendita. Nei prossimi giorni si valuterà con maggior precisione se l'affare potrà andare in porto.
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