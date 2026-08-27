Ultim'ora Guiu-Napoli, Romano: "Vicino l'accordo sul contratto. Ma c'è distanza col Chelsea"

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Marc Guiu sceglie il Napoli: accordo vicino sul contratto, ma resta distanza con il Chelsea sulla cifra richiesta per il cartellino

Marc Guiu resta uno dei nomi più caldi per il Napoli, che vuole rinforzare l'attacco. Senza la cessione a titolo definitivo di almeno uno tra Noa Lang e Lorenzo Lucca, è impossibile immaginare l'arrivo di un profilo come Gabriel Jesus, sia per motivi di liste che per questioni finanziarie. Così, la scelta della dirigenza azzurra potrebbe ricadere su un attaccante diverso: un Under 22 che non pesi nell'economia della rosa.

Guiu-Napoli: le ultime di Fabrizio Romano

A questo identikit corrisponde proprio Marc Guiu, classe 2006 in forza al Chelsea, con cui il direttore sportivo Giovanni Manna è in trattativa da diverse settimane. Stando a quanto riportato su X da Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di calciomercato, l'attaccante spagnolo avrebbe individuato nel Napoli la sua destinazione preferita: è vicino l'accordo tra le parti circa i termini del contratto. Resta però una distanza significativa con i Blues per quanto riguarda il cartellino: 15 milioni di euro offerti dagli azzurri, a fronte dei 25 richiesti con percentuale sulla rivendita. Nei prossimi giorni si valuterà con maggior precisione se l'affare potrà andare in porto.