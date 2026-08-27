Musso apre al Napoli! Ma ci sono due ostacoli per lo scambio con Milinkovic

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Juan Musso apre al Napoli, ma lo scambio con Vanja Milinkovic-Savic resta complicato: servono un’offerta vicina ai 20 milioni e tempi rapidi

Juan Musso è pronto a tornare in Italia: c'è l'apertura al trasferimento al Napoli. Lo riporta Il Mattino nell'edizione odierna, secondo cui il portiere argentino avrebbe dato la sua disponibilità per lasciare l'Atletico Madrid e la Liga, per fare ritorno in Serie A dove ha già vestito la maglie di Atalanta e Udinese per sei stagioni in totale. È infatti in piedi uno scambio con Vanja Milinkovic-Savic, ma ci sono due ostacoli.

Scambio Musso-Milinkovic: due i nodi

Il quotidiano riporta di come l'apertura di Musso agli azzurri incontri però due ostacoli. L'intera sessione di calciomercato del Napoli è legata da un filo comune: la necessità di fare prima le cessioni. Ed ecco che piazzare Vanja Milinkovic-Savic, per fare spazio all'argentino, non è così semplice: per questioni di bilancio - aggiunge Il Mattino - è da escludere il prestito semplice all'Atletico Madrid. Per sbloccare la situazione in porta servirà quindi una cifra che si avvicini ai 22 milioni spesi la scorsa estate per il serbo, ma - ecco il secondo ostacolo dopo quello economico - il tempo stringe.