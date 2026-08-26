Ultim'ora Ngonge-Monza, è fatta! E' già in città per le visite: le ultime sulla formula

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Calciomercato Napoli, le ultime sulla cessione di Ngonge al Monza

È fatta per il trasferimento di Cyril Ngonge al Monza. Il giocatore, esubero in casa Napoli, secondo Fabrizio Romano è già volato in Brianza per sottoporsi alle visite mediche e apporre la firma sul nuovo contratto, ultimo passaggio prima di legarsi ufficialmente al club biancorosso. L'intesa tra le due società è ormai completa in ogni suo aspetto. Non resta che attendere il classico scambio di documenti tra i due club per rendere l'operazione ufficiale a tutti gli effetti.

Ngonge-Monza, si attende solo l'ufficialità

Con le visite mediche già in programma, per Ngonge si apre una nuova avventura lontano da Napoli. Nelle prossime ore è atteso l'annuncio definitivo da parte del club di Monza. Il Napoli dunque piazza come detto un altro esubero, seppur in prestito con diritto di riscatto secondo Sky, ma restano ancora in uscita Lindstrom, Cajuste e Folorunsho mentre per elementi come Lucca e Lang il club partenopeo ascolta solo offerte a titolo definitivo o con obbligo di riscatto.