Podcast Calciomercato Napoli, Paganini: "Atalanta molto forte su Anguissa! Per ADL è un problema..."

Paolo Paganini racconta dell'interesse dell'Atalanta per Frank Anguissa: "Lo ha scoperto Giuntoli e per il Napoli è un problema"

Il giornalista Paolo Paganini ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, durante Maracanà. E in particolare di Davide Frattesi: "Sono un po' di anni che Frattesi piace a tutti ma nessuno se lo prendeva. Per me poteva andare via prima, perché lui è sempre stato all'Inter come il sesto giocatore nel basket, ma non ha mai avuto la chance di fare il titolare fisso. E' uno a cui dare fiducia, è uno dei pochi che vede la porta e sa andare negli spazi. Ha trovato l'ambiente giusto, nel momento giusto. Spalletti in estate caldeggiava lo scambio con Nico Gonzalez, per me se fosse andato via prima avrebbe guadagnato qualche anno in più in carriera come stima e considerazione".

Su Anguissa-Atalanta. Per me l'Atalanta è molto forte su Anguissa poi, parlando di movimenti. Perché lo ha scoperto Giuntoli, adesso è un altro problema del Napoli, perché lo ha portato a gennaio senza rinnovo e a scadenza. Se non rinnova, lo perde a febbraio a zero.