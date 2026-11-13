Lucca e Lang possono finanziare un colpo in entrata: Zirkzee resta in lista

Calciomercato Napoli, Manna valuta Joshua Zirkzee del Manchester United per rinforzare l'attacco. E le possibili partenze di Lang e Lucca...

Il Napoli guarda alla Premier League per individuare un nuovo rinforzo offensivo in vista del mercato di gennaio. Tra i nomi valutati dal direttore sportivo Giovanni Manna c'è anche Joshua Zirkzee, attaccante olandese che sta trovando pochissimo spazio al Manchester United. Dopo l'ottima stagione 2023/24 con il Bologna, il centravanti si era trasferito in Inghilterra per 42,5 milioni di euro, ma la sua esperienza con i Red Devils non sta rispettando le aspettative. In questa stagione ha collezionato appena 186 minuti e due gol in dieci presenze.

Napoli, Zirkzee nel mirino: Lang e Lucca possono finanziare il mercato

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il Napoli starebbe valutando l'olandese come possibile alternativa per l'attacco di Massimiliano Allegri, approfittando del suo scarso impiego a Manchester. Per trasformare l'interesse in un'operazione concreta, però, serviranno prima alcune uscite. I principali candidati alla partenza sarebbero Noa Lang e Lorenzo Lucca, le cui eventuali cessioni potrebbero liberare risorse economiche e spazio nella rosa. Le strategie di Manna dipenderanno dunque anche dalla capacità di trovare una sistemazione ai due attaccanti, prima di tentare l'affondo per Zirkzee.