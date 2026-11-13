Al PSV tutti sognano il colpo De Bruyne: il dt lo osserverà dal vivo in Belgio-Italia

Calciomercato Napoli, pieno consenso al PSV per l'arrivo di Kevin De Bruyne. Il direttore tecnico Stewart sarà in tribuna per Belgio-Italia.

Il PSV Eindhoven sembra avere le idee chiarissime su Kevin De Bruyne. All'interno del club olandese ci sarebbe infatti piena convinzione sull'opportunità di acquistare il centrocampista del Napoli, considerato un rinforzo di grande valore e immediatamente utile alla squadra allenata da Peter Bosz. L'interesse non sarebbe dunque soltanto un'idea di mercato, ma un'operazione sulla quale la dirigenza avrebbe una valutazione sportiva condivisa.

De Bruyne, il direttore tecnico del PSV sarà in tribuna per Belgio-Italia

Secondo quanto riportato dall'Eindhovens Dagblad, il direttore tecnico del PSV Earnest Stewart sarà presente domenica sera a Bruxelles per assistere alla sfida di Nations League tra Belgio e Italia. Un'occasione per osservare da vicino De Bruyne, reduce dal gol segnato giovedì nella vittoria per 2-1 contro la Turchia. Il PSV starebbe inoltre valutando di offrirgli un contratto fino al 2028 o al 2029 in caso di trasferimento a gennaio. Al momento, però, non è stata ancora presentata alcuna proposta ufficiale.